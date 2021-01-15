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Трампу собрались вынести импичмент после его ухода с поста президента

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Действующему президенту США Дональду Трампу собрались вынести импичмент после его ухода с поста главы государства. Об этом сообщает Politico.

По информации американского издания, рассмотрение вопроса об импичменте Трампу в сенате может состояться практически сразу после инаугурации избранного президента Джо Байдена. В таком случае вопрос об импичменте будет рассматриваться, когда Трамп уже станет бывшим президентом.

Отмечается, что это может стать препятствием для утверждения Байденом кандидатов на ключевые посты в администрации и работе над мерами по борьбе с коронавирусом.

Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что решение по импичменту Трампу до истечения срока его полномочий 20 января принято не будет. Он отметил, что нет шансов на «честный и серьезный» процесс в оставшиеся семь дней полномочий президента.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампа из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.

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