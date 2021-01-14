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Байдену захотели объявить импичмент в первый день президентства

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Фото: AP

Избранному президенту США Джо Байдену захотели объявить импичмент. Так, по словам нового члена палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene), она планирует внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте демократа в первый же его рабочий день на посту главы Белого дома. Ее слова передает The Hill.

«Я хотела бы сделать заявление от имени американского народа, мы должны убедиться в том, что наши лидеры являются ответственными, у нас не может быть президента Соединенных Штатов, который готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», — заявила член Конгресса в ходе беседы с ведущим телеканала Newsmax Грегом Келли.

Политик не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении Байдена, однако упомянула о связях демократа с Украиной.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа обвиняют Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации 44-го президента США Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер Байден входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

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