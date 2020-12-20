Зеленский заявил о глубоких отношениях Байдена с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украино-американские отношения могут быть усилены благодаря тому, что избранный президент США Джо Байден ранее имел «глубокие отношения» с Украиной. Он рассказал об этом в интервью The New York Times.

«Новый президент Джо Байден... еще до своего президентства, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны в Донбассе», — сказал Зеленский.

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По его словам, в отношении российского газопровода «Северный поток» США «точно сыграли главную скрипку». Он поблагодарил за это «Соединенные Штаты периода Дональда Трампа» и его администрации. «Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против России, а также за обучение с НАТО», — подчеркнул украинский лидер.

Также в интервью NYT Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса. «Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», — сказал он и добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.