Действующий президент США Дональд Трамп снова отказался признать свое поражение на выборах президента США. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп полагает, что его соперник Джозеф Байден, представляющий Демократическую партию, проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».

«Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками!» — заявил американский лидер.

Накануне, 18 декабря, сообщалось, что исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер отдал приказ остановить сотрудничество с переходной командой избранного президента США Джозефа Байдена. В настоящее время отменены все встречи, касающиеся передачи власти будущей администрации. При этом отмечается, что сотрудники министерства «шокированы» этим решением и не знают, было ли оно согласовано с Трампом.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.