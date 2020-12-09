Республиканцы отказались признавать Байдена президентом США

Лидеры республиканцев в Конгрессе США отказались принимать резолюцию о признании демократа Джозефа Байдена избранным президентом страны. Об этом сообщает CNN.

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Лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса Стени Хойер предложил принять эту резолюцию на заседании Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США. В комитет входят демократы и республиканцы.

Однако представители Республиканской партии проголосовали против предложения Хойера. В частности, против выступили лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, председатель комитета Рой Блант и лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США 25 из 249 однопартийцев действующего американского президента республиканца Дональда Трампа признали победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране президентских выборах. При этом двое заявили, что считают победителем Трампа, а остальные 222 не дали четкого ответа.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и обвиняет оппонента в «масштабном мошенничестве».