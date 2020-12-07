Трамп мирно передаст власть Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп мирно передаст власть новой администрации избранного демократа Джо Байдена. О том, что передача власти будет мирной, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью The Washington Post, передает ТАСС.

«Я знаю, что будет мирная передача власти», — ответил он на соответствующий вопрос.

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Ранее кандидат в президенты США Джо Байден пригласил Трампа на свою инаугурацию. Он отметил, что лично ему без разницы, появится ли Трамп на церемонии. Однако, добавил Байден, это имело бы символическое значение, демонстрирующее конец хаоса и указывающее на «мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны пожимают руки и движутся вперед».

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и обвиняет оппонента в «масштабном мошенничестве».