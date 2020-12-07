Мир
 
Последние новости
Роспотребнадзор продлил ограничения для школ и детсадов из-за COVID-19
Великобритания и ЕС не договорились об условиях Brexit
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Роман Виктюк получил посмертную награду
МИД России прокомментировал итоги парламентских выборов в Венесуэле
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Обокравшие российский самолет «судного дня» воры могли узнать гостайну
Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022
Бывший адвокат Ефремова Пашаев назвал актера подонком
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп мирно передаст власть Байдену

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп мирно передаст власть новой администрации избранного демократа Джо Байдена. О том, что передача власти будет мирной, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью The Washington Post, передает ТАСС.

«Я знаю, что будет мирная передача власти», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден пригласил Трампа на свою инаугурацию. Он отметил, что лично ему без разницы, появится ли Трамп на церемонии. Однако, добавил Байден, это имело бы символическое значение, демонстрирующее конец хаоса и указывающее на «мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны пожимают руки и движутся вперед».

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и обвиняет оппонента в «масштабном мошенничестве».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД России прокомментировал итоги парламентских выборов в Венесуэле
В США рассказали об американском «предупреждении» для России в Черном море
ВОЗ предупредила об опасности коронавируса для большинства населения Земли