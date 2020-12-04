Байден позвал Трампа на свою инаугурацию

Кандидат в президенты США Джо Байден пригласил своего соперника, действующего главу Белого дома Дональда Трампа, на свою инаугурацию. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Он отметил, что лично ему без разницы, появится ли Трамп на церемонии. Однако, добавил Байден, это имело бы символическое значение, демонстрирующее конец хаоса и указывающее на «мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны пожимают руки и движутся вперед».

Приведение к присяге следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

2 декабря Байден назвал назвал свое первое достижение как президента США. По его словам, он сделал хорошее дело для страны, не позволив Трампу остаться президентом еще на один срок.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и обвиняет оппонента в «масштабном мошенничестве».