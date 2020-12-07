МИД России прокомментировал итоги парламентских выборов в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги прошедших 6 декабря в Венесуэле парламентских выборов, она назвала их прозрачными и демократическими. Соответствующий комментарий размещен на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как заявила Захарова, участвовавшие в выборах международные наблюдатели, в том числе из России, «положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования в соответствии с самыми высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности» и не выявили серьезных нарушений.

Дипломат указала на отличительные черты прошедших выборов — повсеместное внедрение высокотехнологичных машин для голосования и участие в них оппозиции. «Во многих аспектах избирательный процесс в Венесуэле был организован более ответственно и транспарентно, чем в некоторых государствах, где привыкли подавать себя в качестве "эталонов демократии"», — заметила Захарова.

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Кроме того, официальный представитель российского МИДа отметила, что заявления отдельных правительств о непризнании рядом стран выборов в Венесуэле «свидетельствуют об их неспособности принять объективную реальность, проявить уважение к волеизъявлению миллионов венесуэльских граждан». Те же, кто бойкотировал выборы, по заявлению Захаровой, «очевидно, не готовы к открытому соперничеству посредством участия в демократических процедурах и предпочитают неконституционные схемы борьбы за власть».

Как заявила ранее президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, по итогам выборов президент Венесуэлы Николас Мадуро возвращает контроль над парламентом. Согласно последним подсчетам, коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7 процента голосов. На втором месте по числу голосов — «Демократический альянс», где представлена оппозиция. Партия набрала 17,85 процента. Оппозиция признавать результаты выборов не собирается.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. О его поддержке заявили США, а также большинство стран Евросоюза. В начале июля Верховный суд Великобритании признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Действующий лидер Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота. Его поддержали Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, Куба и Никарагуа.