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Мадуро опубликовал свой номер и призвал добавлять его в чаты в мессенджерах

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Николас Мадуро
Николас Мадуро
Фото: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал свой номер и призвал соотечественников добавлять его в чаты в мессенджерах. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter главы государства.

Он подчеркнул, что включается в борьбу за правду о Венесуэле в Telegram и WhatsApp. «Вот мой телефон — 04262168871, включайте меня в свои группы», — написано в публикации.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель нашел сходства между Мадуро и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, лидеры государств заняли свои посты в ходе выборов, которые Европа не признала легитимными.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. О его поддержке заявили США, а также большинство стран Евросоюза. В начале июля Верховный суд Великобритании признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Действующий лидер Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота, его поддержали Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, Куба и Никарагуа.

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