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Между Лукашенко и Мадуро нашли сходства

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Фото: Globallookpress.com

Между президентами Белоруссии и Венесуэлы Александром Лукашенко и Николасом Мадуро есть сходства. Их нашел глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, его цитирует издание El Diario.

«Они оба находятся в одинаковой ситуации. Это два президента, которые [занимают свои посты] в результате выборов, которые мы считаем нелегитимными. Но это не мешает им обладать силой: признаем мы это или нет, они контролируют страну», — пояснил Боррель.

По его мнению, кризисную ситуацию не получится решить «благочестивыми призывами» или санкциями. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что санкционные меры против Венесуэлы и Белоруссии в первую очередь вредят их гражданам.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. О его поддержке заявили США, а также большинство стран Евросоюза. В начале июля Верховный суд Великобритании признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Действующий лидер Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота, его поддержали Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, Куба и Никарагуа.

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