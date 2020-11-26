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Лавров рассказал о спокойном отношении Москвы и Минска к попыткам вмешательства

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о спокойном отношении Москвы и Минска к попыткам вмешательства со стороны Запада. Его цитирует РИА Новости.

По словам российского министра, США и Евросоюз пытаются влиять на внутренние процессы в странах. Дипломат подчеркнул, что западные лидеры даже не скрывают этого. При этом он заверил, что России и Белоруссии «есть чем защищать себя».

Лавров находится с визитом в Минске, он уже провел встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подчеркнул стремление сохранять тесное взаимодействие с Россией. Он добавил, что в России многие не хотели подчеркивать его слова о желании Белоруссии развивать сотрудничество двух стран.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

Однако в начале сентября, когда начались переговоры с российским руководством по поводу протестов в Белоруссии, цен на газ и нефть, предоставления кредита в размере 1,5 миллиардов долларов, Лукашенко заявил, что расширение сотрудничества с ЕС и США стало следствием непонимания со стороны России. «Мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали», — говорил он.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.

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