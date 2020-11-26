Лукашенко заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул стремление сохранять тесное взаимодействие с Россией. Об этом пишет БЕЛТА.

«Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Белоруссия живут (кстати, не по воле Белоруссии) в своем собственном доме или в квартире (подразумевается распад СССР — прим. «Ленты.ру»). И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией», — заверил Лукашенко.

Он добавил, что в России многие не хотели подчеркивать его слова о желании Белоруссии развивать сотрудничество двух стран: «Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения».

24 ноября Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Белоруссию со стороны иностранных государств должно быть исключено.

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Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

Однако в начале сентября, когда начались переговоры с российским руководством по поводу протестов в Белоруссии, цен на газ и нефть, предоставления кредита в размере 1,5 миллиардов долларов Лукашенко заявил, что расширение сотрудничества с ЕС и США стало следствием непонимания со стороны России. «Мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали», — говорил он.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.