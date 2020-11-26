Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел углубить отношения с Россией. Об этом он заявил на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«В отношениях наших стран не приходится говорить о перезагрузке, но об усилении, интенсификации. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — сказал президент.

24 ноября Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Белоруссию со стороны иностранных государств должно быть исключено.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет изменять России. «Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство — не только президент — нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран и так далее. Этого нет и не будет никогда», — пообещал он.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.