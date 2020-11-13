Лукашенко пообещал не изменять России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не откажется от сотрудничества с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство — не только президент — нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран и так далее. Этого нет и не будет никогда», — пообещал Лукашенко в интервью белорусским и иностранным журналистам.

По его словам, если даже в Белоруссии придут к власти «протестуны», народ не позволит им изменить политику.

«Никогда Беларусь не отворачивалась от России. Кому-то было невыгодно, что у России есть такая страна [Белоруссия] и что в этой стране некий диктатор, который либеральной части [России] не нравится», — сказал глава республики.

Лукашенко заявил, что политик иногда должен «извиваться» и «приспосабливаться», но он так никогда не делал. «Я никогда не предавал наши интересы белорусско-российские. Я никогда не предавал честного и надежного политика — президента — ни Ельцина, ни Путина, и никогда этого не сделаю», — добавил он.

Ранее Лукашенко объяснил происходящие в Белоруссии протесты желанием внешних сил «убрать конкурента».

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