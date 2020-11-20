Белоруссия захотела зарабатывать на российской нефти больше

Белоруссия захотела зарабатывать больше на транзите российской нефти и предупредила Москву о повышении тарифа со следующего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкий к переговорам источник.

Ожидается, что плата будет повышена на 25 процентов. В качестве обоснования такого шага Минск называет недополучение доходов в 2020 году из-за снижения объемов транзита в соответствии с условиями соглашения ОПЕК+. Оно обязывает страны-участницы сократить добычу нефти ради стабилизации цен на мировом рынке. Как следствие, снижаются и транзитные поставки.

Помимо этого, в стране реализуется проект по строительству перемычки между двумя ветками нефтепровода «Дружба», которая должна соединить два нефтеперерабатывающих завода: Мозырский и «Нафтан». Наконец, с 2021 года ожидается повышение введенного недавно налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны.

С 1 февраля 2020-го тариф на транзит нефти через Белоруссию вырос на 6,6 процента. До этого он повышался в сентябре прошлого года — на 3,7 процента.

Кроме того, в начале года страны не могли договориться об объемах и стоимости поставок топлива из России в Белоруссию. Противоречия удалось устранить после того, как Москва согласилась предоставить Минску скидку в размере 15,7 доллара за тонну по сравнению с прежними расценками.