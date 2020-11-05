Кремль отреагировал на планы Минска купить нефтяное месторождение в России

Возможность приобретения Минском нефтяного месторождения в России будет прорабатываться. Так на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, конкретики в этом вопросе пока нет.

4 ноября Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о планах Минска купить нефтяное месторождение на территории России. По данным агентства БЕЛТА, Владимир Путин положительно воспринял эту инициативу.

Раньше Россия была единственным поставщиком нефти для Белоруссии, но стороны не смогли договориться о цене. Теперь Минск покупает сырье у Азербайджана, Норвегии, США и Саудовской Аравии.