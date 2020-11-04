Белоруссия захотела купить нефтяное месторождение в России

Белоруссия захотела купить нефтяное месторождение на территории России. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

Главы государств обсудили возможность начала переговоров по поставкам углеводородов — нефти и газа — в Белоруссию в следующем году. Отмечается, что Путин и Лукашенко договорились оперативно решать все вопросы в этом направлении.

«Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», — сообщили агентству в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее Кремль раскрыл темы телефонного разговора, который состоялся 4 ноября между Путиным и Лукашенко. Белорусский лидер поздравил Путина и всех российских граждан с Днем народного единства. Также главы обсудили поставки российской вакцины от коронавиурса, взаимодействия в торгово-экономической сфере и ситуацию в Нагорном Карабахе.