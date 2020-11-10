Подсчитаны потери Белоруссии от пандемии и проблем с нефтью

Белоруссия недополучит по итогам года до 1,2 миллиарда долларов из-за пандемии коронавируса. Такие подсчеты привел министр финансов страны Юрий Селиверстов, пишет БЕЛТА.

На доходы также повлияли перебои с поставками нефти, отметил глава ведомства. Он добавил, что в первом квартале нынешнего года были проблемы с поставками сырья, поэтому страна потеряла часть доходов от продажи нефтепродуктов.

Белорусские НПЗ в начале года почти не получали российскую нефть из-за несогласия Минска с ценами. В начале августа глава страны Александр Лукашенко назвал их несправедливыми. В настоящее время Белоруссия закупает российскую нефть по более низким внутренним ценам.

В ноябре стало известно, что Белоруссия хочет купить нефтяное месторождение на территории России. Об этом заявил Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.