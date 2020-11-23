Россия и Белоруссия совместно ответят на санкции Евросоюза. Заявление замминстра иностранных дел Андрея Руденко публикует РИА Новости.

Отмечается, что коллегии МИД двух стран в ближайшие дни планируют обсудить дальнейшие отношения с Евросоюзом. «Москва и Минск вынуждены на них отвечать и делают это скоординированно», — сказал российский дипломат. Он напомнил, что Белоруссия недавно снизила свое участие в программе Евросоюза «Восточное партнерство» до экспертного, так как «настоящие партнеры санкций не вводят». Руденко также раскритиковал призывы белорусской оппозиции вводить новые санкции против Минска, что «отразится на авторитете страны».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что призывы к экономическим санкциям, которые звучат от оппозиции, — большая опасность для страны. Ответные санкции со стороны Белоруссии могут затронуть, в частности, сотрудничество с Европейской комиссией и Евросоюзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной иммиграцией, с трансграничной преступностью и с контрабандой наркотиков.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с интоксикацией Алексея Навального. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. До этого Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников 2 октября. Президента страны Александра Лукашенко в первоначальном списке не оказалось, санкции были введены в отношении него 6 ноября. Кроме того, они затронули 14 белорусских чиновников, чьи активы были заморожены.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.

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