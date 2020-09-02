Мадуро рассказал об одобрении Трампом его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава США Дональд Трамп одобрил его убийство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам венесуэльского лидера, правительство США назначило награду в 15 миллионов долларов за его голову. Мадуро утверждает, что сейчас США ищут снайперов, чтобы нанять их для его убийства, а также пытаются найти наемников прямо в Венесуэле. Он подчеркнул, что решение о его устранении принял лично Трамп.

Отмечается, что Мадуро не первый раз обвиняет США в покушении на свою жизнь. Так, он считает, что в 2019 году в Колумбии с одобрения США было организовано несколько попыток его убить.

Ранее Мадуро допускал возможность встречи с президентом Трампом. По словам главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, основные препятствия для встречи двух лидеров чинят ультраправые республиканцы-ястребы из окружения президента США. Трамп также выразил готовность провести переговоры с Мадуро.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. О его поддержке заявили США, а также большинство стран Евросоюза. В начале июля Верховный суд Великобритании признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Действующий лидер Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота, его поддержали Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, Куба и Никарагуа.