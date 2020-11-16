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Мадуро собрался посетить Москву

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Николас Мадуро и Владимир Путин
Николас Мадуро и Владимир Путин
Фото: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собрался посетить Москву. О своем намерении он сообщил в ходе обращения, которое транслировалось в Twitter, передает РИА Новости.

«Надеюсь в очень скором времени поехать в Москву, еще раз в Москву, чтобы увидеть нашего брата Владимира Путина», — заявил Мадуро. Он также поблагодарил Россию за то, что там «с открытыми объятиями» приняли вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

В октябре Николас Мадуро выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и ее гражданам за поставку первой партии вакцины против коронавирусной инфекции. До этого Дэлси Родригес заявила, что страна начнет на своей территории производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

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