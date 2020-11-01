Мадуро уличил Трампа в копировании Чавеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уличил американского коллегу Дональда Трампа в копировании бывшего венесуэльского лидера Уго Чавеса. Его слова в ходе встречи со сторонниками передает ТАСС.

По мнению Мадуро, Трамп скопировал Чавеса на встрече со своими сторонниками в Пенсильвании. «Танцевал сейчас, во время предвыборной кампании» — констатировал Мадуро, имея в виду очередной танец Трампа под песню Y.M.C.A. группы Village People. В октябре американский лидер как минимум дважды танцевал на своих митингах под эту композицию.

Как отмечает РИА Новости, в свое время Уго Чавес неоднократно пританцовывал на публичных мероприятиях движения из национального танце меренге.

Песня Y.M.C.A. американской группы Village People вышла в 1978 году. Пeсня стала рeкламным щитом для «Юношеской христианской ассоциации» (англ. Young Men’s Christian Association, YMCA), поддeрживающий многиe амeриканскиe спортивныe мeроприятия, а такжe нeофициальным гимном для Манхэттенской гeй-диаспоры.

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