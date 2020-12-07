Мадуро вернул контроль над парламентом Венесуэлы

По итогам выборов, президент Венесуэлы Николас Мадуро возвращает контроль над парламентом. Об этом рассказала президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, ее слова приводит Reuters.

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Согласно последним подсчетам, коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7 процентов голосов. На втором месте по числу голосов — «Демократический альянс», где представлена оппозиция. Партия набрала 17,85 процентов. За «Альянс объединенная Венесуэла» проголосовали около 4,19 процентов избирателей.

По словам главы НИС, подсчитано чуть больше 82 процентов голосов (примерно 5,2 миллиона человек). Явка составила 31 процент.

При этом данные опроверг первый заместитель председателя парламента Хуан Пабло Гуанипа. По его мнению, явка не превысила даже 20 процентов. В своем Twitter он заявил, что часть проголосовавших пришли на участки под давлением. Помимо этого, оппозиция признавать результаты выборов не собирается.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. О его поддержке заявили США, а также большинство стран Евросоюза. В начале июля Верховный суд Великобритании признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Действующий лидер Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота. Его поддержали Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, Куба и Никарагуа.

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