Путин не попал в британский список политиков-популистов

Политики-популисты вредят росту экономики и нарушают свои обещания, но нередко приходят к власти. Об этом говорится в докладе Центра по исследованию экономической политики (CEPR), с которым ознакомилось РБК.

Исследование касается периода 1900-х — 2018 годов. Авторы проанализировали около 1,4 тысячи выступлений политиков из 60 стран. Популистами считают тех, кто выступает с резкой критикой элит и заявляет о противостоянии «честного народа» и «коррумпированного истеблишмента». Период, когда политик-популист возглавлял страну, авторы исследования назвали «эпизодами» популизма — таких выделили 72.

В качестве примеров политиков-популистов исследователи привели премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент Владимир Путин не попал в список популистов: его сочли «харизматичным политиком». Популизма также не увидели в выступлениях бывшего президента Франции Николя Саркози и бывшего премьера Великобритании Маргарет Тэтчер.

Авторы отметили, что пики популизма пришлись на финансовые кризисы: 1930-е и 2010 годы. В 2018-м популисты были у власти 16 стран: например, в Индии, Болгарии и Турции. Самыми популистскими странами назвали Аргентину, Индонезию и Италию: такие политики дольше всего находились во власти именно там.

28 ноября Центр противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH) обеспокоился экспортом украинского неонацизма на Запад. В докладе рассказывается, что украинские радикалы снабжают западных единомышленников нацистской символикой, литературой и идеями. Составители анализа выявили в общей сложности 61 праворадикальный аккаунт.

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