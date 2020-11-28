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В Великобритании обеспокоились экспортом украинского неонацизма на Запад

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Кадеты лагеря «Азовец»
Кадеты лагеря «Азовец»
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Центр противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH), базирующийся в Лондоне, опубликовал на своем сайте расследование Hatebook, в котором рассказал об использовании соцсетей для международной координации неонацистов.

Как говорится в докладе, один из центров такой деятельности — Украина, где действует бывший добровольческий батальон «Азов» и запрещенная в России террористическая организация Misanthropic Division.

«Обе группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные страны, получить там последователей и подстрекать к насилию. Батальон "Азов", неонацистское военизированное формирование, предлагает принимать и тренировать американских членов агрессивного движения Rise Above. Misanthropic Division, тесно связанная с "Азовом", оказывала влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях», — обеспокоились исследователи.

В докладе рассказывается, что украинские радикалы снабжают западных единомышленников нацистской символикой, литературой, идеями. Составители анализа выявили в общей сложности 61 праворадикальный аккаунт. Во главе этой «пирамиды» стоит батальон «Азов». Аудитория пабликов — около 112 тысяч пользователей из разных стран мира. Основные платформы — Facebook и Instagram.

Руководитель CCDH Имран Ахмед заявил, что руководство Facebook было уведомлено об активности групп, однако до сих пор они доступны для просмотра.

Полк (ранее батальон) «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет России ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.

Misanthropic Division — первоначально политизированная группировка харьковских футбольных фанатов, сторонников крайних ультраправых взглядов. В 2014-м основной костяк активистов группы вошел в состав батальона «Азов» и принимал участие в боях в Донбассе против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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