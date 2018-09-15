Названа главная угроза для Европы

Главной угрозой для Европы является не выход отдельных государств из Евросоюза, а неонацизм. Такое мнение высказал президент Греции Прокопис Павлопулос после саммита группы Аррайолуш (Arraiolos) в Риге, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Павлопулос, выборы в Европарламент, которые должны состояться в мае 2019 года, станут одними из наиболее критически важных после создания еврозоны из-за возрождения в регионе неонацизма. «Мы надеемся, что эта угроза не пройдет. Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: "Но пасаран!". Надо сказать, что мы видим угрозу», — подчеркнул он.

По словам президента, европейцы должны решить, какую Европу они хотят видеть в будущем. «Все эти формы популизма и неонацизма, скрытые за якобы патриотизмом, имеют одну цель: возродить кошмары прошлого, кошмары, разрушившие Европу и почти весь мир», — заявил Павлопулос, призвав жителей региона бороться с подобными проявлениями, «чтобы эти силы не прошли».

В июле Россия призвала ООН обратить внимание на рост неонацистских движений в странах Евросоюза и на Украине, сообщало РИА Новости. Тогда представитель российской делегации Дмитрий Воробьев отмечал, что в ЕС и на Украине существенно ухудшилась ситуация с противодействием расистским проявлениям и распространению идеологии неонацизма.

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