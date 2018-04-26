Австрия признала беспомощность перед неонацистами

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что бессилен перед ультраправыми, которые собираются отмечать годовщину Блайбургской бойни. Об этом сообщает The Local.

«Мероприятие организует [хорватская] церковь», — сказал глава правительства в преддверии ежегодного сбора 12 мая в городе Блайбург в федеральной земле Каринтия. «Это значит, что ни федеральное, ни местное правительство не могут ничего решать по этому поводу», — пояснил он.

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Событие организуется в память о кровавой расправе с бежавшими из Хорватии на территорию нынешней Австрии в конце Второй мировой войны хорватскими ультраправыми боевиками-усташами. Тогда от рук югославских партизан погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до полутора десятков тысяч людей.

Документационный центр австрийского сопротивления называет празднование годовщины в Блайбурге «крупнейшим сбором фашистов в Европе».

Члены ультраправой фашистской организации Усташи уничтожили в военные годы в концлагере Ясеновац неподалеку от города Загреб десятки тысяч евреев, сербов, цыган и хорватов-антифашистов.

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