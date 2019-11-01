Рада заступилась за националистов из «Азова» перед США

Верховная рада Украины призвала Конгресс США провести тщательное расследование в отношение подразделения «Азов», которое американские парламентарии хотят включить в список террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

В письме указывается, что конгрессмены назвали украинский полк «Азов» террористической организацией на основании непроверенных фактов. При этом украинская сторона настаивает, что с января 2015 года подразделение входит в состав Национальной гвардии.

«Народные депутаты Украины призвали председателя комитета [по иностранным делам палаты представителей Конгресса США] Элиота Энгеля и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование», — говорится в сообщении.

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Ранее за «Азов», который в США хотят внести в список террористических организаций, заступился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, бойцы подразделения образцово выполняют служебно-боевые задачи по защите страны. Министр считает, что «Азов» пытаются остановить «гибридным методом» из-за его боевой эффективности в Донбассе в «защите от военной агрессии».

19 октября сообщалось, что 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан. Конгрессмены направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон не включен в список «иностранных террористических организаций».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет России ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.

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