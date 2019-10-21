«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение полка.

По мнению членов «Азова», подобное заявление является информационной атакой на суверенитет и госбезопасность Украины. Там подчеркнули, что полк является официальной структурой украинской Национальной гвардии и подчиняется Министерству внутренних дел Украины.

«Мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в заявлении.

Ранее 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций. В частности, стрелок из Новой Зеландии Брентан Таррант, жертвами которого стал 51 человек, утверждал, что он тренировался в батальоне и носил связанную с «Азовом» символику.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией. В России против организации заведено уголовное дело.

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