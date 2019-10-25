Глава МВД Украины заступился за националистов из «Азова» после обвинений США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с главой американской миссии Кристиной Куиин заступился за подразделение «Азов», которое в США хотят внести в список террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

По словам Авакова, бойцы «Азова» образцово выполняют служебно-боевые задачи по защите страны. Он отметил, что подразделение на законных основаниях входит в Национальную гвардию Украины. Министр считает, что «Азов» пытаются остановить «гибридным методом» из-за его боевой эффективности в Донбассе в «защите от военной агрессии».

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«Позорная информационная кампания якобы о распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" (...) является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение (...) прежде всего в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками», — говорится в официальном сообщении.

Ранее 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан. Конгрессмены направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон не включен в список «иностранных террористических организаций».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственным комитетом России против бойцов организации заведен ряд уголовных дел.

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