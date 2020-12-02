Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал условие ухода в отставку. Он сказал об этом во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению, передает ТАСС.

Мадуро заявил о готовности уйти в отставку при победе представителей венесуэльской оппозиции на парламентских выборах, которые намечены на 6 декабря.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», — сказал Мадуро и добавил, что его судьба находится в руках венесуэльцев.

Ранее Мадуро опубликовал свой номер и призвал соотечественников добавлять его в чаты в мессенджерах. Так он включился «в борьбу за правду о Венесуэле в Telegram и WhatsApp».

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. О его поддержке заявили США, а также большинство стран Евросоюза. В начале июля Верховный суд Великобритании признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Действующий лидер Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота, его поддержали Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, Куба и Никарагуа.