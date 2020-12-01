Венесуэла перестала бояться санкций США

Венесуэла перестала бояться санкций со стороны США и почти утроила экспорт сырой нефти, об этом пишет Bloomberg.

Экспорт сырья в ноябре вырос вырос более чем до полумиллиона баррелей в день, почти вся она направлялась в Китай. 30 ноября США наложили санкции на китайскую фирму China National Electronics Import&Export Corporation, обвинив ее в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тем не менее, препятствовать нефтяным связям между странами сложно. Венесуэла тайно отправляет сырье на судах с выключенными транспондерами. Эта южноамериканская страна с самыми большими в мире запасами нефти также укрепила свои связи с Ираном, чтобы справиться с последствиями американский санкций.

Ранее стало известно, что Россия, вероятно, помогает Венесуэле обойти санкции. Танкер Kyoto, зафрахтованный компанией Wanneng Munay, перевозит венесуэльскую нефть в Китай. Wanneng зарегистрирована в России.

Китайские нефтяные госкомпании прекратили забирать грузы в портах Венесуэлы с 2019 года после расширения санкций США. Вашингтон пригрозил проблемами всем, кто будет торговать с венесуэльской PDVSA. Однако поставки возобновились в августе этого года.