Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Ранее принадлежавший Венесуэле супертанкер Ayacucho перешел в российскую юрисдикцию и сменил имя на «Максим Горький». Об этом говорится в материале РБК.

Он перерегистрирован в российском реестре с июня, свидетельство о классификации получено 20 августа. Судно стало крупнейшим танкером, когда-либо ходившим под российским флагом. Его дедвейт (масса перевозимых переменных грузов) равен 320,8 тысячи тонн, что больше, чем у плавучих нефтехранилищ «Умба» (300 тысяч тонн) и «Кола» (309 тысяч тонн).

По всей вероятности, причиной, по которой Россия забрала танкер, стали санкции США. Они сделали судно бесполезным для доставки нефти покупателям, а кроме того, право владения на него оспаривается.

На судно претендует нидерландская OI European Group BV, дочерняя компания американской O-I Glass. В июне она подала в суд Сингапура ходатайство с требованием разрешить арест Ayacucho в рамках дела, выигранного еще в 2015 году.

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Венесуэла владела Ayacucho и еще тремя супертанкерами в рамках совместного сингапурского предприятия CV Shipping, учредителями которого стали венесуэльская PDVSA и китайская госкомпания PetroChina. После санкций США в отношении PDVSA китайцы забрали три танкера, а последний достался Национальному институту водного хозяйства (INEA) Венесуэлы.

В теории это позволяло ему избежать ограничительных мер со стороны Вашингтона, но уже в августе санкции распространили на все организации, которые контролирует Каракас.

Как отмечается в материале, судна нет в американском санкционном списке, но его положение практически исключает получение международной страховки и сертификатов, которые нужны для навигации в международных водах и заходе в порты. Эксперты указывают, что застраховать его непросто будет даже в России, поскольку санкционные риски учитываются и здесь. Единственным вариантом станет работа судна в российских водах.

В последние два года танкер Ayacucho использовался в качестве плавучего нефтехранилища в территориальных водах Венесуэлы. В июле он отправился на ремонт в Китай с двумя миллионами баррелей нефти. Где он планирует разгрузить их и куда пойдет в дальнейшем, неизвестно.

Портом приписки судна стал Санкт-Петербург. Владельцем его указана московская судоходная компания «Трансокеания», созданная в начале 2020 года и принадлежащая в равных долях INEA и транспортной компании «Совфрахт». При этом российский владелец также находится под американскими санкциями, поскольку работает в Крыму. Таким образом, «Максим Горький» по-прежнему автоматически попадает под санкции США.

В июле Госдума ратифицировала соглашение о реструктуризации кредита Венесуэле, остаток которого на начало года составлял 3,4 миллиарда долларов. Эта реструктуризация стала уже третьей за последние четыре года. Российские власти разрешили республике не возвращать долги какое-то время, ограничиваясь уплатой процентов в размере 66,5 миллиона долларов в год.