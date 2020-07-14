Россия решила не требовать долги у Венесуэлы

Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение о реструктуризации кредита Венесуэле, остаток которого на начало года составлял 3,4 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует документ, размещенный в базе нижней палаты парламента.

Эта реструктуризация стала уже третьей за последние четыре года. Москва решила не требовать возврата долга республикой еще три года. Однако Венесуэле придется выплачивать проценты — по 66,5 миллиона долларов в год.

Погашение основной части задолженности намечено на 2023-2026 годы, в которые Каракас должен переводить по 342 миллиона долларов каждые полгода. Предполагается, что последний платеж состоится 30 сентября 2026 года.

Венесуэла получила российский кредит в размере четырех миллиардов долларов в 2011 году. Его предполагалось потратить на оплату поставок российской продукции. После обвала цен на нефть республика попросила изменить его условия. Однако вслед за этим последовал масштабный кризис в экономике, так что сумма долга начала вновь расти.

Санкции со стороны США почти полностью заблокировали экспорт нефти для Венесуэлы, оставив ее почти без источников дохода. В последние месяцы танкеры с венесуэльской нефтью остаются в морях по всему миру, поскольку нефтеперерабатывающие компании отказываются от сырья, опасаясь реакции Вашингтона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!