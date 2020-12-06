Республиканцы признали победу Байдена и разгневали Трампа

В Конгрессе США 25 из 249 однопартийцев действующего американского президента республиканца Дональда Трампа признали победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране президентских выборах. Об этом пишет газета​​​​​​ The Washington Post.

Журналисты издания связались с помощниками каждого законодателя-республиканца в Сенате и Палате представителей Конгресса США. В результате оказалось, что открыто победу Байдена признали лишь 25 конгрессменов и сенаторов, двое считают победителем Трампа, а остальные 222 не дали четкого ответа.

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При этом о готовности признать Байдена законным президентом, если за него 14 декабря проголосует коллегия выборщиков, открыто заявляют только 30 республиканцев. Лишь девять законодателей выступили против попыток нынешнего главы Белого дома оспорить итоги выборов. Еще восемь поддержали усилия действующего лидера страны, а 232 не ответили.

Как полагает издание, результаты опроса демонстрируют страх большинства республиканцев перед Трампом и его контролем над партией. Сам действующий президент, комментируя результаты опроса, попросил выслать ему список однопартийцев, которые считают победителем Байдена. «25, ух ты! Я удивлен, что их так много. Мы только начали борьбу», — сказал Трамп.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден пригласил своего соперника, действующего главу Белого дома Дональда Трампа, на свою инаугурацию. Он отметил, что лично ему без разницы, появится ли Трамп на церемонии. Однако, добавил Байден, это имело бы символическое значение, демонстрирующее конец хаоса и указывающее на «мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны пожимают руки и движутся вперед».

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и обвиняет оппонента в «масштабном мошенничестве».