Трамп заявил о нежелании баллотироваться в президенты в 2024 году

Президент США Дональд Трамп отказался ждать 2024 года для возможности выдвинуться на пост главы государства. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия, передает NBC News.

Таким образом американский лидер вновь дал понять, что уверен в своей победе на прошедших в начале ноября выборах. «Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть [республиканцам контроль] над Палатой представителей [Конгресса США]», — пообещал Трамп.

Он выразил уверенность в том, что ему не придется ждать четыре года до следующих выборов и снова становиться кандидатом в президенты. «Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», — заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп попросил власти Джорджии о помощи в пересмотре итогов выборов главы государства, призвав созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов. По мнению главы государства, он «легко и быстро» выиграет в этом штате, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.