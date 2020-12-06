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Трамп обвинил демократов в желании перейти на коммунизм

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп обвинил демократическую партию страны в желании перейти на коммунизм. Об этом он заявил, выступая перед соратниками в штате Джорджия. Его слова цитирует РИА Новости.

Президент подчеркнул, что избиратели Джорджии определят, будут ли их дети жить «при социализме или в свободной стране». «Эти люди (демократы — прим. "Ленты.ру") хотят перейти на коммунистическую форму правления», — заверил соратников Трамп.

Американский лидер также вновь заявил, что выигрывает выборы в президенты, отметив, что демократы фальсифицировали голосование.

Ранее штаб Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов США в штате Джорджия, ссылаясь на мошенничество в ходе голосования.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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