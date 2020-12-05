Штаб Трампа подал иск об аннулировании результатов выборов Джорджии

Штаб действующего американского лидера Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов США в штате Джорджия. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте штаба главы Белого дома.

«Были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, что делает существующие результаты недействительными», — говорится в сообщении.

По данным Reuters, о мошенничестве на выборах под присягой заявили несколько жителей Джорджии.

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24 ноября Дональд Трамп лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

25 ноября американский лидер вновь заявил, что выиграл выборы главы государства. По его словам, Демократическая партия использовала махинации на нынешних президентских выборах в США, включая вброс голосов, голосование от имени умерших людей и удаление с участков наблюдателей.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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