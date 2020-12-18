Пентагон приказал прекратить сотрудничество с переходной командой Байдена

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер отдал приказ остановить сотрудничество с переходной командой избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает в пятницу, 18 декабря, портал Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что вопрос о возобновлении сотрудничества остался открытым. В настоящее время отменены все встречи, касающиеся передачи власти будущей администрации. При этом, по данным портала, сотрудники министерства «шокированы» решением главы Пентагона и не знают, было ли оно согласовано с действующим американским лидером Дональдом Трампом.

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В материале Axios этот поступок назвали «самым крупным проявлением враждебности и недоверия по отношению к команде Байдена со стороны администрации Трампа».

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

Ранее Байден анонсировал выступление с речью в честь победы на выборах. Он отметил, что выборы были честными, и призвал народ к единству. Также политик призовет бороться с пандемией и выработать пакет мер для поддержки экономики.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел действующего главу государства Дональда Трампа.