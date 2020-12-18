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Трампу предложили использовать армию для проведения перевыборов

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Фото: Globallookpress.com

Дональду Трампу предложили использовать армию для проведения перевыборов в колеблющихся штатах, в которых одержал победу кандидат от Демократической партии Джо Байден. Такой совет действующему президенту США дал его бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн, его слова приводит издание The Daily Beast.

Флинн заявил, что Трамп может отдать приказ о конфискации машин для голосования. Именно некорректной работой этих установок политик объяснил свое поражение на выборах. «Если бы он захотел, то мог бы направить военных в колеблющиеся штаты и просто провести там повторные выборы», — заявил Флинн в интервью телеканалу Newsmax.

Он добавил, что такой шаг президента не стал бы беспрецедентным. «Люди говорят о военном положении так, будто мы его никогда не вводили. Военное положение вводилось 64 раза», — пояснил Флинн.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел действующего главу государства Дональда Трампа. Демократ уже назвал кандидатов на ключевые посты в своей администрации.

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