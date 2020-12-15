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Трамп объяснил свой проигрыш на выборах

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Cheriss May / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил свой проигрыш на президентских выборах. Он написал об этом в Twitter.

По его словам, он получил мало голосов из-за ошибок в работе машин для голосования. «Там такие сильные отклонения, что это просто смешно. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом. В США такого быть не должно», — считает Трамп.

15 декабря российский президент Владимир Путин поздравил нового президента США Джо Байдена с победой на выборах. Российский лидер выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Для победы в президентской гонке необходимо было получить 270 голосов выборщиков. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим тогда главой государства Дональдом Трампом.

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