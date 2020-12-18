Пентагон опроверг отказ от сотрудничества с переходной командой Байдена

Исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер опроверг отказ от сотрудничества с переходной командой избранного президента Джо Байдена. Его слова передает ТАСС.

«Пентагон продолжит поддерживать процесс передачи президентских полномочий», — заявил Миллер. Он добавил, что министерство не отменяло и не отказывалось от проведения интервью для команды Байдена.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что Миллер отдал приказ остановить сотрудничество с переходной командой Байдена. Издание назвало этот поступок «самым крупным проявлением враждебности и недоверия по отношению к команде Байдена со стороны администрации Трампа».

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. 15 декабря Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел действующего главу государства Дональда Трампа.