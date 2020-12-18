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Пентагон опроверг отказ от сотрудничества с переходной командой Байдена

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Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер опроверг отказ от сотрудничества с переходной командой избранного президента Джо Байдена. Его слова передает ТАСС.

«Пентагон продолжит поддерживать процесс передачи президентских полномочий», — заявил Миллер. Он добавил, что министерство не отменяло и не отказывалось от проведения интервью для команды Байдена.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что Миллер отдал приказ остановить сотрудничество с переходной командой Байдена. Издание назвало этот поступок «самым крупным проявлением враждебности и недоверия по отношению к команде Байдена со стороны администрации Трампа».

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. 15 декабря Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел действующего главу государства Дональда Трампа.

Предыстория: Пентагон приказал прекратить сотрудничество с переходной командой Байдена
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