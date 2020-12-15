Анонсирована речь Байдена в честь победы на выборах

Избранный президент США демократ Джозеф Байден 14 декабря (15 декабря мск) выступит с речью в честь победы на выборах. Об этом сообщили в штабе Байдена, передает РИА Новости.

«В нынешней битве за душу Америки демократия победила. Мы, народ, проголосовали. Вера в наши институты удержалась», — привели в штабе отрывки из речи президента. Байден также отметит, что выборы были честными, и призовет народ к единству.

Кроме того, американский лидер призовет бороться с пандемией и выработать пакет мер для поддержки экономики.

Ранее сообщалось, что коллегии выборщиков в нескольких американских штатах окончательно определились со своими голосами на выборах нового президента США. Так, большинство голосов было отдано за бывшего вице-президента Джо Байдена.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По оценке СМИ, кандидат Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел Трампа. Байден уже провозгласил себя избранным президентом США.