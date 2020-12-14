Выборщики в нескольких американских штатах определились с новым президентом

Коллегии выборщиков в нескольких американских штатах окончательно определились со своими голосами на выборах нового президента США. Первыми процедуру голосования завершили выборщики штата Вермонт. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте издания The Washington Post.

Так, по данным газеты, все три голоса в штате были отданы за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Кроме того, голосование уже завершилось в штатах Индиана и Нью-Гемпшир: действующий американский лидер Дональд Трамп получил 11 голосов от выборщиков Индианы, а Байден — четыре в Нью-Гемпшире. Еще 11 голосов нынешний президент США получил от выборщиков в Теннесси и шесть — в Миссисипи.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По оценке СМИ, кандидат Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел Трампа. Байден уже провозгласил себя избранным президентом США.

Голосование коллегии выборщиков назначено на понедельник, 14 декабря. Ожидается, что Трамп получит 232 голоса, Байден — 306 голосов. Голоса будут подсчитаны Конгрессом 6 января 2021 года. Избранный президент принесет присягу на инаугурации, которая пройдет 20 января.