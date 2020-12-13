Соцсеть запретила ставить лайки твиту Трампа об украденной победе на выборах

Социальная сеть Twitter запретила ставить лайки к нескольким сообщениям Дональда Трампа об украденной у него победе на выборах. Об этом cooбщает Fox News.

Ранее президент США опубликовал ряд твитов, в которых раскритиковал решение Верховного суда об отказе рассмотреть иск о признании недействительными итоги выборов в ряде штатов. Также выступил против губернаторов штатов Джорджия и Аризона, которые якобы допустили проигрыш своего соратника по Республиканской партии.

Twitter поставила к этим записям пометку о «спорной информации», однако в течение часа у твитов были заблокированы функции лайков, ответов и ретвитов. При попытке лайкнуть пост пользователю выводилось сообщение, что администрация соцсети «старается не допустить, чтобы такой твит доходил до большего числа людей, поэтому большинство способов взаимодействия с ним отключены».

Позднее представитель Twitter сообщил телеканалу, что эти функции были отключены случайно, сейчас доступ к ним восстановлен в полном объеме.

9 ноября стало известно, что Twitter лишит привилегий аккаунт президента США Дональда Трампа 20 января 2021 года, после инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена. Отмечается, что кандидаты и назначенные на выборные должности лица попадают под особую протекцию компании. Так, посты лидеров, не соответствующие правилам Twitter, не удаляются, а соответствующе маркируются. Соцсеть также делает все возможное, чтобы уменьшить охват такой записи.