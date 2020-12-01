Губернатор Аризоны проигнорировал звонок Трампа и навлек на себя его гнев

Губернатор штата Аризона, республиканец Даг Дьюси (Doug Ducey) проигнорировал звонок из Белого дома, чем навлек на себя гнев действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, в сети появилось видео, снятое вечером в понедельник, 30 ноября, в ходе пресс-конференции, на которой Дьюси предстояло утвердить результаты президентских выборов в регионе и признать победу кандидата от демократов Джо Байдена. На кадрах видно, что спустя несколько секунд после начала мероприятия политик достает из кармана мобильный телефон, смотрит на экран, а затем откладывает гаджет в сторону.

После этого Трамп раскритиковал поведение Дьюси в своем Twitter-аккаунте. В частности, американский лидер отметил, что политик поторопился признать Байдена новым президентом, несмотря на то, что в настоящее время «раскрывается так много фактов, связанных с подтасовкой результатов голосования». Трамп также разместил на своей странице репосты твитов, авторы которых заявляли, что Дьюси предал народ Аризоны, и вопрошали, зачем нужны демократы, когда есть такие республиканцы, как он.

Позже нынешний президент подключился к проходившим в Аризоне слушаниям по вопросу фальсификации выборов. В ходе своего обращения Трамп назвал состоявшиеся выборы одной из величайших афер в истории страны, заявив, что теперь над США смеется весь мир, и обвинил власти штата в коррумпированности.

Власти Аризоны утвердили победу Байдена на выборах 30 ноября. По данным телеканала Fox, демократ получил 1,672 миллиона голосов, обойдя действующего президента США Трампа. Исходя из этого Байден может получить 11 голосов выборщиков.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу еще продолжаются. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп, в свою очередь, заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.