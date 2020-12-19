Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса. Он заявил в интервью The New York Times, что невозможно объяснить гражданам, почему страна не закупает российский препарат.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», — сказал Зеленский и добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

Как пишет газета, Зеленскому трудно было сдержать досаду в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающим экспорт вакцин. До этого Киев вел переговоры о поставках с Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Ранее Зеленский пообещал включить жителей не контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей в план вакцинации от коронавируса.

Киев намерен закупать европейский препарат от компании Pfizer и планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса в феврале 2021 года. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей обеспечить начало поставок вакцины уже в январе. От использования российской вакцины «Спутник V» власти страны отказались.