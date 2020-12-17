Зеленский назвал новые сроки поставок вакцины от коронавируса на Украину

Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что власти страны намерены добиться поступления первых партий вакцины от коронавируса уже в январе 2021 года, сообщает РИА Новости.

По его словам, названный ранее срок начала поставок — февраль 2021 года — может быть пересмотрен из-за тяжелой ситуации с распространением инфекции в стране. «Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года, именно в январе», — подчеркнул президент.

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Он отметил, что над этим заданием сейчас усиленно работает дипломатический корпус, украинские спецслужбы и высшие должностные лица. Зеленский добавил, что Киев уже располагает информацией, в каких странах есть «излишки вакцины». В связи с этим президент поручил послам активно работать с представителями Великобритании, США, Франции, Германии, Италии.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что республика рассчитывает начать массовую вакцинацию от коронавируса в феврале 2021 года. Киев намерен закупать европейский препарат от компании Pfizer. От использования российской вакцины «Спутник V» власти страны отказались.

Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech в настоящий момент находится в финальной фазе клинических испытаний. 13 декабря стало известно, что власти США одобрили ее применение по ускоренной процедуре из-за чрезвычайных обстоятельств. По последним данным, коронавирусом на Украине заразился 931 751 человек, жертвами инфекции стали 15 996 пациентов. За минувшие сутки врачи в стране обнаружили 12 047 новых случаев заболевания COVID-19.