На Украине оценили вероятность закупки российской вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил вероятность закупки российской вакцины от коронавируса. Власти не могут ее использовать, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, заявил он в интервью изданию «Украинская правда».

Политик отметил, что в настоящий момент речь о закупке российской вакцины не идет.

«По российской вакцине, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована на Украине так же, как в развитых странах. Что такое третья стадия? Это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести», — пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина не останется без вакцины. Шмыгаль напомнил, что страна является участником глобальной инициативы Covax и уже с марта ожидает получить первый миллион вакцин.

В начале декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал несуществующей российскую вакцину от коронавируса. Он сказал, что его ведомство ведет переговоры относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna. Степанов попросил США определить Украину приоритетным кандидатом на получение американской вакцины.

Ранее российская сторона выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По словам последнего, Европейский союз уже смягчил свои позиции в отношении препарата российской разработки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заявил, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине будет зависеть от решения властей.

С 8 по 24 января на Украине будет действовать режим жестких карантинных ограничений. Ситуация с распространением инфекции в стране остается напряженной. Всего с начала пандемии выявлены 858 714 зараженных коронавирусом, умерли 14 470 пациентов, выздоровел 465 021 человек.