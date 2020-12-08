Украина оценила возможность производства вакцины «Спутник V» на своей территории

Украинское предприятие «Биолек», производящее препараты для лечения инфекционных заболеваний, оценило возможность производства российской вакцины от COVID-19 на территории Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В сообщении предприятия указывается, что технически оно способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации на Украине.

При этом на данный момент «Биолек» не подписывало никаких контрактов, не получало каких-либо трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V» и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании, сообщило предприятие.

Ранее Россия выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По словам последнего, Европа уже смягчила свои позиции в отношении препарата российской разработки.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине будет зависеть от решения властей.